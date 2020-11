Truffa su sito di acquisti online, denunciata una donna

Dopo la truffa subita da un torinese, i Carabinieri di Catania hanno denunciato una donna per favoreggiamento e truffa aggravata.

Dopo la denuncia di un uomo residente nella provincia di Torino, i carabinieri di Catania hanno indagato e denunciato una donna di 42 anni di origine rumena residente a Catania.

La donna su un sito di e-commerce aveva tentato di truffare l’uomo, che voleva acquistare una scheda video per il suo computer al prezzo di 177 euro. Dopo una trattativa sul prezzo e sulla spedizione che si è spostata su Whatsapp, il torinese ha proceduto all’acquisto, facendo una ricarica PostePay sulla carta intestata ad un’altra persona. L’uomo ha iniziato a sospettare. Il ritiro della merce doveva essere effettuato a domicilio, presso l’abitazione della donna, la cui città indicata era Ancona. Il pacco tardava ad arrivare e la venditrice non era più reperibile ai contatti telefonici che aveva fornito lei stessa all’acquirente.

L’uomo ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri. La SIM della donna era intestata ad un uomo extracomunitario che non era presente negli archivi della Polizia. Il Comando dei Carabinieri di Catania ha scoperto che la donna era solita fare queste pratiche, perché era già stata indagata per truffa. La PostePay risultava attiva e utilizzata in base al tracciamento dei movimenti ed è stata sottratta ad un’altra persona che non ha mai denunciato la perdita o il furto di tale documento.