Coronavirus Sicilia, la curva contagi rallenta: scende anche l’RT

Coronavirus in Sicilia: cala l'RT e rallenta la curva dei contagi, secondo gli ultimi dati del Dipartimento di Scienze economiche dell'università di Palermo.

Coronavirus Sicilia: secondo l’ultimo bollettino, pubblicato dal Ministero della Salute e diffuso anche dalla Regione Sicilia, i nuovi positivi al Covid-19 nell’Isola sono 1.461. Il numero dei contagi e dei morti rimane alto, ma la curva dei contagi sembrerebbe aver subito un rallentamento rispetto alle settimane precedenti. Il calo sarebbe seguito all’ultimo Dpcm del 25 ottobre 2020.

Come riportato da La Repubblica, secondo l’analisi del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo, la curva dei contagi sarebbe in rallentamento. La constatazione deriverebbe dal monitoraggio degli ultimi dati, a partire dal 2 novembre. Da quel giorno, considerando anche il rapporto tra numero di tamponi e numero di positivi, l’indice di trasmissibilità (il fattore Rt) sarebbe sceso sceso a 1,11, ben al di sotto la soglia critica di 1,5.

Sempre secondo i dati del Dipartimento, starebbe calando anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva : si è passati, infatti, da un tasso medio di crescita del 7,6% al 4,2. Anche i ricoveri giornalieri sono calati dal 7,2% al 3% in più al giorno.