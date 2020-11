Stasera in TV: “Baarìa” e “Cappuccetto rosso sangue”

Ecco le proposte più interessanti consigliate dalla redazione di LiveUnict da guardare stasera in TV.

Mission: impossible – fallout [Italia 1, ore 21.30]: Ethan Hunt riceve a Belfast l’ordine di una nuova missione impossibile: recuperare una valigia di plutonio e scovare i cattivissimi che immancabilmente vogliono metterci le mani sopra. Sulle tracce di John Lark, il misterioso finanziatore del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari, ritrova a Berlino i compagni di sempre: Benji e Luther, a cui salva la pelle compromettendo la missione. E adesso tocca riparare, lanciandosi sul cielo di Parigi per (s)mascherare Lark e incontrare la Vedova Bianca, un’intermediaria sexy e letale. Come a ogni missione, niente andrà come previsto.

Baarìa [Iris, ore 20:58]: Storia di una famiglia siciliana dalla fine del secolo alla seconda guerra mondiale. Cast interamente italiano.

Cappuccetto rosso sangue [Italia due, ore 2120]: In un piccolo villaggio ai bordi della foresta, gli abitanti vivono con terrore le notti di luna piena per la presenza di un lupo mannaro. La giovane Valerie è cresciuta in questo clima cupo e segnato dal destino, ma ha anche altri problemi: sin dall’infanzia, è innamorata di Peter, ma i suoi genitori vogliono farle cambiare idea.

Madame Bovary [Cielo, ore 21:15]: James Mason interpreta il celebre scrittore Gustave Flaubert accusato di aver scritto un osceno romanzo. In tribunale racconterà la storia di Emma Bovary, moglie di un medico e amante di un gentiluomo.