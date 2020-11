Black Friday 2020: offerte su Amazon, Euronics e MediaWorld

Il Black Friday 2020, il primo attesissimo appuntamento dello shopping pre-natalizio, comincia in anticipo: offerte e occasioni imperdibili.

Come da tradizione, il Black Friday ricorre ogni anno il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, festività tipica statunitense celebrata negli States in quarto giovedì di novembre. Le date da appuntare sono due: il 27 novembre 2020 e il 30 novembre 2020. Se il 27 novembre si avrà l’attesissimo Black Friday, il lunedì successivo sarà invece il Cyber Monday, un’ulteriore giornata di offerte relative quasi esclusivamente all’elettronica di consumo.

Nel 2020, però, la giornata degli sconti e offerte attese tutto l’anno diventa extra-large: a partire dal colosso Amazon, passando per Euronics e MediaWorld, sono numerosissime le offerte già disponibili, in netto anticipo rispetto alla data prevista.

Ecco le offerte:

Black Friday 2020: le offerte di Euronics

Nell’ambito delle numerose promozioni Black Friday 2020, Euronics ne propone alcune davvero interessanti. Anzitutto, è disponibile lo sconto immediato su tutto, direttamente alla cassa, a seconda delle fasce di prezzo di seguito considerate:

500 Euro di sconto se si spendono almeno 2000 Euro;

200 Euro di sconto a fronte di una spesa di 1.000 Euro;

100 Euro di sconto per le spese di almeno 600 Euro;

30 Euro di sconto se si spendono almeno 300 Euro.

La promozione, valida soltanto nei punti vendita, gode anche del tasso zero senza interessi e senza spese per i pagamenti rateali. Sono esclusi però tutti i prodotti Apple e Dyson, i notebook, PC AIO, i tablet, le console, i prodotti legati alla mobilità (e-bike e monopattini) ad eccezione di quelli presenti in volantino e le gift card e i coupon digitali. Le offerte saranno valide in tutti i punti vendita dal 12 al 30 novembre 2020.

Inoltre, consultando la sezione apposita del sito web di Euronics, è possibile consultare i prodotti in promozione secondo la “Promo pre-Black Friday”.

Black friday 2020: le offerte su Amazon

Anche Amazon ha già iniziato a sfornare offerte in anticipo in attesa del “venerdì nero”: dal 26 ottobre al 19 novembre si potranno sfruttare anche le Offerte Lampo, ovvero degli sconti che hanno una data di scadenza, segnalata dal countdown presente nello stesso annuncio.

Gli sconti, che possono arrivare anche al 40%, riguardano ogni categoria: abbigliamento, arredo, sport e ovviamente anche la tecnologia, con pc, smartphone, tablet e smart tv. Nintendo a Play Station e Xbox sono già enormemente richieste.

I prodotti si possono comprare direttamente dal sito, sull’app Amazon o semplicemente interrogando Alexa: “Alexa, quali sono le mie offerte?”. Inoltre la maggior parte degli articoli spediti da oggi fino al 31 dicembre 2020, potrà essere restituita fino al 31 gennaio 2021: un’opportunità per acquistare con largo anticipo i regali di Natale.

Iscriviti ad Amazon Prime Student - 90 giorni sono gratis!

Black friday 2020: le offerte di MediaWorld

Il Black Friday arriva anche sul nuovo volantino MediaWorld, valido dal 9 al 18 novembre 2020: tantissime offerte da non perdere sul meglio della tecnologia, disponibili sia nei negozi fisici che sullo store online di MediaWorld.

In offerta anche prodotti Apple, come i due smartphone Apple ad un prezzo speciale: iPhone 11 a 629€ e iPhone SE a 429€. Per chi punta alla fascia bassa e media, ci sono anche Redmi Note 9 Pro a 235€ e Xiaomi Mi Note 10 a 349€, ma la vera offerta da non perdere è quella per Samsung Galaxy Z Flip, acquistabile a soli 499€ grazie al ribasso dello store e soprattutto al buono sconto Samsung da 500.