Media World Black Friday in anticipo: offerte e prodotti scontati

Media World Black friday 2020: il noto negozio, così come molti, popone offerte imperdibili su molti prodotti digitali.

Cominciano i preparativi del tanto atteso appuntamento annuale con gli sconti: il Media World Black Friday. Da qualche anno l’iniziativa americana è entrata a far parte anche delle nostre tradizioni. Solitamente la giornata di offerte imperdibili è calendarizzata per l’ultimo venerdì del mese di novembre, ma quest’anno molte aziende, tra cui anche Amazon, hanno deciso di anticiparla al terzo venerdì del mese. La scelta è dovuta alla crisi economica che ha messo alle strette molte aziende che operano per conto di terzi con la vendita e la fabbricazione dei prodotti, causata dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria.

Ma nonostante ciò, molte attività hanno deciso di cominciare in anticipo questa nuova ondata di promozioni prevista per il Black Friday 2020. Tra queste vi sono Media World e Unieuro. Le grande azienda addetta alla vendita di apparecchi elettronici e tecnologici hanno riservato un’offerta conveniente a tutti gli amanti del settore e non solo. Oggi ricade il “Single’s Day”, la giornata mondiale dei single, una ricorrenza nata in Cina ma diffusa in tutto il mondo.

Solo per oggi in queste due grandi catene sarà possibile acquistare le migliori novità sul mercato con il 22% di sconto. Media World ha deciso di estendere la promozione a tutti i prodotti in listino, invece Unieuro ha redatto una lista di articoli su cui applicherà lo sconto che in alcuni casi sarà anche più alto del 22%. Il ribasso sarà applicato sul carrello, nel momento in cui si procederà all’acquisto. La promozione si concluderà alle 23.59 della giornata di oggi ed è valida solo negli store online e non nei punti vendita fisici.

Media World ha dichiarato che lo sconto verrà effettuato su tutte le categorie tranne sui seguenti prodotti: i nuovi modelli iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini ed iPhone Pro Max, i prodotti che fanno parte della promozione Samsung Members, gli iPhone 11/128, Pro 64, i Samsung Note 20, gli Apple Watch, gli Airpod ed Airpod Pro, i notebook, le console, le stampanti, Dyson Airwrap. Sono inoltre esclusi tutti i servizi in abbonamento e prevendita, polizze, liste nozze, gratta e vinci, buoni, ricariche, cofanetti e carte regalo o servizi.