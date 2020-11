Vaccino Covid, Arcuri: “Ecco quando arriveranno le prime dosi”

Vaccino Covid: il responsabile della distribuzione nel nostro Paese, Domenico Arcuri, informa su quando potrebbero arrivare le prime dosi in Italia.

