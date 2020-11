Coronavirus, in Italia 636 nuovi decessi e record di tamponi: l’aggiornamento

Coronavirus: record di tamponi oggi che fa registrare un +37.978 nuovi positivi in tutto il Paese. Ecco i numeri dell'ultimo bollettino del Ministero.

Coronavirus: i numeri sull’epidemia non sembrano voler scendere nel nostro Paese, che ieri è stato il terzo per numero di contagi quotidiani. Stando all’ultimo bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, si registrano oggi 37.978 nuovi contagi per un totale di 1.066.401 di casi dall’inizio dell’epidemia. Si registra oggi, inoltre, un nuovo record di tamponi effettuati per un totale di 234.672 tamponi eseguiti.

Allarmano i numeri sui decessi

Preoccupa la crescita del numero dei decessi, che oggi si ferma a 636. Secondo i dati della fondazione Gimbe, i dati sulle vittime hanno subito, nell’ultima settimana, un’impennata del +70%. I deceduti, dall’inizio dell’epidemia, sono 43.589. Si registrano, invece, +15.645 nuovi guariti per un totale di 387.758. Gli attuali positivi, nel nostro Paese, sono 635.054 con un incremento giornaliero di +21.696.