Netflix annuncia serie tv con “The Jackal”: arriva “Generazione 56k”

In arrivo nuova serie Netflix per gli appassionati di serie tv e soprattutto per i nostalgici degli anni '90. L'uscita è prevista per il 2021: storie intrecciate, linee temporali e diversi punti di vista.

Netflix annuncia una nuova uscita. È in arrivo una nuova serie televisiva firmata Netflix dal titolo “Generazione 56k” prodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione con The Jackal, disponibile a partire dal 2021 in 190 paesi in cui il servizio è attivo.

Sarà un po’ come ritornare negli anni ’90. I nostalgici di quei tempi ne attendono impazienti l’uscita.

La storia racconta di due giovani Daniel e Matilda, che si conoscono da giovanissimi e si innamorano da adulti, e che insieme agli amici di sempre, Sandro e Luca, sono il simbolo di una generazione, quella del modem 56k. Tutti gli episodi della serie intrecciano costantemente due linee temporali, due punti di vista, due fasi della stessa storia di amore e di amicizia, che parte dal 1998 fino ad oggi.

Nel cast troviamo diversi nomi noti come: Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, che sono i protagonisti in versione adulta; mentre le versioni “giovani” sono interpretate da Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone. Altri nomi noti sono: Gianluca Fru, Fabio Balsamo, Gennaro Filippone ed Egidio Mercurio.