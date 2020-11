Barboncino positivo al Covid-19: primo caso in Italia

Un barboncino risulta positivo al Covid-19: è il primo caso in Italia.

Un barboncino è risultato positivo al test del covid-19. È il primo caso in Italia di un animale positivo al virus ed è successo in provincia di Bari. La notizia è stata confermata dal dipartimento prevenzione all’ANSA.

Tre membri della famiglia risultavano già positivi. Così il dipartimento di prevenzione dell’asl di Bari ha mandato una nota al Ministro della Salute per informarlo di quanto accaduto.

In seguito alla positività dei familiari, il servizio veterinari del barese ha predisposto il tampone anche per il cucciolo che ha rilevato una bassa positività.

“La notizia non rappresenta un problema sanitario, – spiega all’Ansa l’assessore regionale alla salute Pierluigi Lopalco – da quanto è emerso fino ad ora i cani non sono ospiti in grado di diffondere il contagio”.