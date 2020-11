Sicilia, una notte in ospedale tra malati di Covid: la video testimonianza

Il Covid-19 esiste e non va sottovalutato: è questo il messaggio di un ultimo drammatico video, girato all'interno di un reparto dell'ospedale Civico di Palermo.

Pazienti affaticati e sanitari che, prima di ogni turno, indossano tuta e dispositivi per tentare di evitare il contagio: questo e molto altro viene testimoniato da un nuovo video intitolato “Non ce n’è Covid”, visibile su Youtube.

Le immagini, girate dal giornalista Pietro Galluccio nella notte tra il 5 e il 6 novembre, mostrano la realtà dei reparti interni ad un ospedale Civico di Palermo. In quello di medicina interna, per esempio, si incontrano anche pazienti che necessitano di un’assistenza medio-alta e, dunque, del casco o della ventilazione. Il video mostra come medici ed infermieri lavorino per evitare contaminazioni.

Si sottolinea, inoltre, che a volte risulta necessario seguire alcuni pazienti anche quando sono guariti dalla malattia polmonare. Il video, che ha già raccolto numerose visualizzazioni, mostra non solo le difficoltà riscontrate da alcuni presidi locali, con evidente carenza di posti letto, ma anche il grande lavoro svolto dagli operatori sanitari.

Di seguito il video.