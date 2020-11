Tamponi rapidi al drive-in a Catania e provincia: ecco dove e quando poter effettuare il tampone gratuito nei cinque comuni selezionati per la provincia etnea.

Partono oggi i tamponi rapidi al drive-in anche a Catania e provincia. Nella zona della città metropolitana etnea, come comunicato dalla Regione Siciliana, i tamponi verranno allestiti nei territori di Catania, Adrano, Paternò, Caltagirone e Acireale. L’iniziativa regionale è ancora rivolta al mondo della scuola e si svolge su base volontaria.

I tamponi rapidi al drive-in si rivolgono, in particolare, a personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie, che potranno avere accesso ai drive-in allestiti nei siti individuati dalle amministrazioni locali con le Asp. Ecco, quindi, le comunicazioni da parte delle Asp e dei Comuni relative agli orari e ai siti individuati per le operazioni di prelievo.

Adrano

Nelle giornate di oggi, sabato 7 novembre, domenica 8 novembre e lunedì 9, saranno effettuati gratuitamente dall’ASP, per disposizione dell’Assessorato Regionale della Sanità, dei tamponi rapidi agli studenti delle scuole superiori di Adrano, ai loro genitori ed agli insegnanti e personale ATA, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, allo Stadio dell’Etna.

Caltagirone

Da sabato 7 a lunedì 9, nell’area di protezione civile di viale Cristoforo Colombo, test antigenici rapidi su docenti, personale Ata, studenti delle scuole superiori e genitori (circa 11mila persone).

Catania

Non sono ancora stati comunicati i siti per il tampone rapido al drive-in a Catania. Negli scorsi giorni, a Catania centro sono state attivate due postazioni, al San Giorgio e al San Luigi, a cui dovrebbe affiancarsi una terza. In aggiornamento.

Acireale

Il parcheggio di Capomulini ospiterà da sabato a lunedì prossimi uno screening anti-Covid, attraverso tampone rapido, riservato agli alunni degli Istituti scolastici superiori, ai loro genitori, docenti e personale ATA, curato dall’Azienda sanitaria provinciale. Gli interessati potranno presentarsi direttamente “in loco” dalle 8 alle 20. Sabato giornata riservata ai licei Classico e Scientifico, domenica e lunedì sarà la volta degli altri Istituti.

Paternò

Il Liceo Classico “M. Rapisardi”, l’Istituto Agrario “Redi” e l’Alberghiero “Rocco Chinnici” effettueranno i tamponi con le stesse modalità presso lo spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”, sequenze ed orari già programmati con gli stessi Istituti, ma l’attività viene posticipata a lunedì 9 novembre anziché svolgersi domani venerdì 6 novembre. L’Istituto ITE “G. Russo” effettuerà l’attività di screening sabato 7 novembre nello spazio antistante lo stadio “Falcone Borsellino“, mentre il Liceo Scientifico “E. Fermi” ed il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “De Sanctis” effettueranno lo screening domenica 8 novembre presso lo spazio antistante lo stadio “Falcone Borsellino”, rimanendo invariata la giornata.

I tamponi saranno effettuati in modalità “Drive In” a tutta la popolazione scolastica delle scuole superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò (studenti residenti a Paternò, docenti e personale ATA che prestano servizio a Paternò).