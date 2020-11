Lavoro Catania, dai centri commerciali a ST: tutte le offerte

Diverse offerte attive per svariati settori, dalle posizioni aperte nei centri commerciali a ST Microelectronics. Ecco gli ultimi annunci.

Posizioni aperte in diverse aziende questa settimana per le offerte di lavoro Catania e provincia. Nonostante la Sicilia sia stata inserita dal governo tra le zone arancioni, diverse imprese continuano a cercare personale da inserire nel proprio organico, anche in vista del maggiore carico di lavoro atteso (e sperato) per il periodo natalizio.

Assunzioni centri commerciali Catania

Sono due le offerte di lavoro Catania pubblicate di recente per i numerosi centri commerciali che gravitano intorno a Catania e riguardano, nello specifico, i centri Katané e Centro Sicilia.

Il Bialetti Store ricerca per il punto vendita al centro commerciale Katané un addetto vendita part time 20 ore. L’Addetto Vendita deve aver maturato un’esperienza pregressa nel ruolo, ha una buona preparazione sulle tecniche di vendita assistita e dev’essere disponibile a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Più legata al periodo natalizio, invece, l’offerta di lavoro Catania al Centro Sicilia. Il negozio Pandora ricerca, infatti, una figura di Sales Associate da inserire a tempo pieno per la stagione natalizia. Tra le competenze tecniche, i candidati devono dimostrare di avere capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente, conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario, esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela, conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ed elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline.

Lavoro Catania full time

Un’ulteriore offerta di lavoro Catania viene dal Gruppo Silaq, da 30 anni leader nel campo della consulenza e della formazione specialistica in ambito di Qualità, Ambiente e Sicurezza del Lavoro. Silaq ricerca una segretaria di sede che risponderà al Responsabile del Distretto di Catania. Requisiti richiesti: laurea; preferibile esperienza pregressa con mansioni analoghe a quelle richieste; padronanza nell’utilizzo di Word ed Excel; buona capacità comunicativo-relazionale, con particolare attenzione alle esigenze del cliente; patente B – munito di auto propria Altre informazioni. Contratto: full time commisurato all’esperienza ed alla competenza della risorsa selezionata.

ST Catania

Pubblicata sul sito di annunci LinkedIn, un’ulteriore offerta di lavoro Catania riguarda la posizione di Project Manager presso la ST Microelectronics di Catania. Si richiede una laurea triennale o magistrale in Ingegneria, preferibilmente Civile o Strutturale, e un’esperienza pregressa dai due ai cinque anni come Project Manager.

