Stasera in TV: in onda “Milan Vs Lille” e “Molly’s Game”

Stasera in TV: la redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera da casa

The Wife – Vivere nell’ombra [Rai 3, ore 21:20]: L’anziano scrittore Joe Castleman è insignito del Nobel per la letteratura e sua moglie Joan è come sempre al suo fianco a Stoccolma, nelle ore che precedono la cerimonia. Per favorire il successo letterario di suo marito, Joan ha messo da parte il proprio talento e le proprie ambizioni di scrittrice, ponendoli anzi completamente a servizio della carriera di Joe. Stanca dell’inarrestabile narcisismo di Joe, Joan ha modo di ripensare al passato mentre una verità scomoda minaccia di essere rivelata.

Molly’s Game [Rai movie, ore 21:10]: Basato sulla storia vera di Molly Bloom, una giovane e carismatica speranza olimpica dello sci, costretta ad abbandonare lo sport dopo una grave lesione fisica. Molly, dopo gli studi di legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono necessarie disciplina e energia simili a quelle per lo sport: scalare il mondo più esclusivo e ad alto budget del poker clandestino.

Calcio – UEFA Europa League – Milan Vs Lille [TV8, ore 20:55]: UEFA Europa League (3a g).

La mia pazza pazza famiglia [Rai Premium, ore 21:20]: L’avvocato Josh Olsen ha appena proposto alla collega Stella Sheridan di sposarlo quando questa vede piombare in casa sua la madre Barbara, scaricata dal padre Stanley per una ragazza più giovane. In breve, Barbara si intromette in ogni aspetto della vita della figlia, alle prese con un lavoro piuttosto complesso: la senatrice Maureen Holmes l’ha assunta per combattere il marito nella causa di affidamento esclusivo dei figli. Come se non bastasse, in casa di Stella arriva anche sua sorella Maddie, presto seguita dal padre.