Stasera in TV: in onda “Changeling” con Angelina Jolie

Ecco qualche consiglio su film e programmi da guardare stasera in tv.

Loving – L’amore deve nascere libero [Rai Movie, ore 21:10]: film del 2016 con Joel Edgerton e Ruth Negga. Il film racconta la storia di una coppia interraziale che nel 1958 viene arrestata e condannata ad un anno di detenzione per il solo fatto di essersi sposata. La coppia per oltre nove anni intenta causa allo stato segregazionista della Virginia, passata alla storia con il nome Loving contro Virginia per invalidare le leggi interrazziali che impediscono l’unione tra bianchi e neri. Ruth Negga ha ricevuto una candidatura all’oscar per la sua interpretazione in questo film.

Changeling [Iris, ore 21:00]: film del 2008 diretto da Clint Eastwood. Dopo il rapimento e la ricomparsa di suo figlio Christine Collins, interpretata da Angelina Jolie, sostiene che il bambino riconsegnatole dalla polizia non sia il suo e inizia ad indagare mentre tutti la ritengono malata di mente.

Freedom – Oltre il confine [Italia 1, ore 21.23]: programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo.

Bake off 8 [Real Time, ore 21:20]: talent show di cucina condotto da Benedetta Parodi. Anche in questa nuova puntata i pasticceri amatoriali si sfideranno per dimostrare di essere i migliori in cucina.