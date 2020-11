Stasera in TV: “Ulisse: alla scoperta dei luoghi del Gattopardo”

La programmazione di oggi 4 novembre 2020 prevede tanti film e il programma divulgativo Ulisse con al centro una puntata sulla Sicilia.

Ulisse: il piacere della scoperta – Il Gattopardo Il romanzo della Sicilia [Rai 1, 21:25]: Puntata tutta siciliana con il divulgatore scientifico più amato d’Italia, Alberto Angela. Si potranno vedere i luoghi che ispirarono il romanzo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa, Il Gattopardo, e l’omonimo capolavoro cinematografico di Luchino Visconti.

The great wall – [Italia 1, 21:20]: Film d’azione del 2016. Due mercenari europei arrivati in Cina per recupeare la “polvere nera”, antenata della più conosciuta polvere da sparo, vengono catturati da un misterioso esercito eccampato sulla Grande Muraglia. La loro missione si trasformerà in poco tempo in quella di proteggere l’intera umanità da creature mostruose.

Chi l’ha visto? [Rai 3, 21:20]: Storica trasmissione di approfondimento giornalisto che tratta i casi di scomparse misteriose in Italia e i casi di cronaca nera più intricati. A condurre la giornalista Federica Sciarelli.

All together now [Canale 5, 21:20]: Un gruppo di aspiranti cancanti si esibisce di fronte ad un agiuria composta da artisti ed esponenti di musica guidati da J-Ax. Ogni concorrente ha la possibilità di cantare per novanta secondi un brano, dopo i primi trenta seconda i giudici che volgiono supportarlo dovranno alzarsi e cantare con lui. Il vincitore finale si aggiundicherà un monte premi di 50.000€.

È complicato [La 5, 21:10]: Jane e Jake sono divorziati e si incontrano nuovamente in occasione della laurea del figlio innamorandosi di nuovo. Però la situazione non è delle più semplici perché lui si è risposato con una ragazza più giovane e lei ha uno spasimante. Jane si ritrova così a fare l’amante.

Sconnessi [Cine34, 21:00]: Trovarsi tutti insieme, chiusi in una baita, senza la possibilità di collegarsi ad internet. Questa la storia che vedi protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e Carolina Crescentini.

Resta con me [Rai 2, 21:20]: Film romantico del 2018. Tami e Richard sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti con il bel tempo, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico incorrono in un terrificante uragano…