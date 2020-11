Stasera in tv: “Nati stanchi” e “La Forma dell’acqua”

Il coprifuoco ci costringe a trascorrere la serata chiusi in casa? Nessun problema! Ecco alcuni film in programmazione stasera per trascorrere qualche ora di evasione e relax.

Si sa, essere costretti a restare in casa può diventare noioso e poco invitante, specialmente in un periodo complicato e pieno di preoccupazione come quello che stiamo attraversando. Anche tra le mura domestiche tuttavia è possibile svagarsi e trascorrere una serata leggera e divertente. Vi consigliamo alcuni film, tra pellicole comiche e altre più serie, in programmazione sui principali canali televisivi.

“La forma dell’acqua” (film Rai 4, ore 21.20): Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall’aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio sopravvive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. A rivelarle è Elisa. Condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.

“Suite francese” (film Rai Movie, ore 21.10): Ambientato durante i primi anni dell’occupazione tedesca in Francia, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia della bellissima Lucile Angellier, abitante in un villaggio francese, che nell’attesa di ricevere notizie del marito prigioniero di guerra, vive un’esistenza soffocante insieme alla suocera, donna dispotica e meschina. La vita di Lucile viene stravolta quando i parigini in fuga si rifugiano nella cittadina dove vive e la citta’ viene invasa dai soldati tedeschi che occupano le loro case. Inizialmente Lucile ignora la presenza di Bruno von Falk, un raffinato ufficiale tedesco che e’ stato dislocato nella loro abitazione. Ma dopo un’iniziale indifferenza, Lucile si risveglia e inizia a esplorare sentimenti sepolti che la porteranno inevitabilmente verso Bruno…

“Due single a nozze” (film Italia Due, ore 21.10): Due avvocati divorzisti come hobby si imbucano nei matrimoni per rimorchiare le ragazze single. Imbucati nel matrimonio del Segretario del Tesoro Statunitense, uno di loro si innamora follemente della sorella della sposa. L’altro invece fa l’amore con una ragazza molto appiccicosa che gli dice subito che lo ama e sarà poi costretto a frequentarla per aiutare l’amico a conquistare l’amore della sua vita.

“Nati Stanchi” (film Canale Nove, ore 21.25): Primo film della coppia Ficarra e Picone. È la storia di Salvo e Valentino, duegiovani e disocupati siciliani che si fanno mantenere dai genitori. La loro vita da scansafatiche termina tragicamente quando vincono un concorso per un posto di lavoro a Milano.