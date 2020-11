Sicilia, al via test rapidi a tappeto: ecco dove e per chi

Dopo Palermo, è la volta di altre aree della Sicilia, nuova "zona arancione": presto al via test rapidi per alcune fasce. Di seguito tutti i dettagli in merito.

Da domani, in Sicilia, verranno effettuati a tappeto ma su base volontaria test rapidi su chi ha a che fare, per i più disparati motivi, con il mondo della scuola.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, da venerdì a domenica verranno messi a disposizione di studenti, docenti, personale di tutte le scuole di ogni ordine e grado (oltre che delle rispettive famiglie) test rapidi. Per chi risulterà positivo al test sarà necessario un tampone molecolare.

La sperimentazione, che ha lo scopo di individuare gli asintomatici e contenere la diffusione del Covid-19, toccherà Catania, Messina, Siracusa, Marsala, Gela, Ragusa, Trapani, Vittoria, Caltanissetta, Agrigento e tutti gli altri comuni che raggiungono e superano i 30 mila abitanti.

In realtà, già negli scorsi giorni e presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo erano partiti i tamponi rapidi drive. Qui, nel corso nel giro di soli sei giorni, sono stati individuati 616 positivi (a fronte di test effettuati su studenti, personale scolastico e, in seguito, genitori). Oggi si sceglie di estendere tale iniziativa, ben riuscita, ad ulteriori aree della Sicilia dove la scuola in presenza è ancora ammessa per scuole dell’infanzia, scuole elementari e medie.