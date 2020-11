Catania, “fera ‘o luni”: sequestro abbigliamento e accessori contraffatti

Sequestro di oltre un centinaio di capi e accessori contraffatti al mercato rionale etneo "fera 'o luni". Merce ritenuta non sicura dalla guardia di finanza.

Nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre, i militari della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato un centinaio di capi di abbigliamento e di accessori contraffatti e di seguito hanno segnalato il fatto alla competente autorità giudiziaria. L’operazione di sequestro è avvenuta nelle vicinanze del cosiddetto mercato catanese “fera ‘o luni”.

Non è la prima volta, negli anni, che i militari della guardia di finanza intervengono in merito al sequestro di capi contraffatti. Infatti, hanno sottoposto a sequestro oltre 4 mila capi come borse e scarpe di contraffazione di grandi firme nazionali, cd e dvd.

In questo importante periodo di pandemia, anche il mercato e gli accessori in vendita possono essere causa principale di contagio del virus. Infatti tutte le attività commerciali e la stessa “fera ‘o luni” sono state invitate ad adottare tutte le normative previste dal governo in merito alla diffusione di contagi da covid-19.