Nuovo Dpcm entro stasera: l’annuncio della sottosegretaria Zampa

Il nuovo Dpcm contro il coronavirus "arriverà nelle prossime ore". Ad annunciarlo è la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, su RaiRadio1.

“È abbastanza complicato cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è quello di non paralizzare il Paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light” ha precisato Zampa. “Quello che è davvero rilevante di questo Dpcm – ha detto in aggiunta – è che vorremmo lasciarci alle spalle questa discussione su chiudere non chiudere. È bene che d’ora in poi i cittadini sappiamo che se ci sono alcuni criteri e che se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti”.

“Non credo nelle segregazioni, da noi non è praticabile– ha concluso infine riferendosi alla possibilità di un lockdown solo per gli anziani – Io credo che vadano fortemente responsabilizzate le persone over 60. Credo che le persone vadano educate, allertate e rese consapevoli. I figli farebbero bene a ricordarsi che i nonni sono a rischio e non possono fare da baby sitter ai nipoti“