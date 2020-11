Bozza nuovo Dpcm: coprifuoco dalle 22 in tutta Italia

Bozza del nuovo Dpcm: il coprifuoco, a livello nazionale, sarà alle 22. Sembra questa la decisione del governo dopo il confronto con le regioni di oggi.

Nuovo Dpcm: arriva la prima bozza del testo che, a quanto pare, sarà definitivo nella notte. Il governo sembra avere deciso sul coprifuoco. Erano state diverse le ipotesi: in un primo momento si era optato per le 18, poi per le 21. Adesso, il governo sembra aver preso una decisione definitiva, dopo l’intercessione del premier Conte: il coprifuoco sarà alle 22.

Bozza nuovo Dpcm: coprifuoco alle 22

Ma cosa dice la prima bozza del testo? “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Naturalmente, si ricorda che si tratta di una prima bozza e che, in quanto tale, è ancora provvisoria.