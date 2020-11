Catania, senza mascherine e distanza di sicurezza: chiusi 2 chioschi per 5 giorni

L'operazione di controllo è stata condotta dal personale del commissariato di Librino e rientra nelle misure di contrasto all'illegalità e di controllo sul rispetto della normativa anticovid

Continuano i controlli della polizia per verificare il rispetto delle norme anti contagio varate dal governo. Sotto la lente di ingrandimento nei giorni scorsi i quartieri Villaggio Sant’Agata e San Giorgio, dove sono state sospese per 5 giorni due chioschi i cui titolari e clienti sono stati sorpresi privi di dispositivi di protezione, non indossando le mascherine e non rispettando il distanziamento di sicurezza .

