Lavoro Catania, Lidl e Arcaplanet assumono: tutte le offerte

Offerte di lavoro a Catania e provincia per diversi settori, dalla GDO alla farmaceutica, passando per le assunzioni al Comune. Tutte le posizioni lavorative attive al momento.

Chi cerca, trova. Un detto che può sembrare strano quando viene riferito al mondo del lavoro, specie in Sicilia, dove invece trovare lavoro è particolarmente difficile anche per chi si impegna nelle ricerce. Tuttavia, le posizioni aperte non mancano mai. Ecco una panoramica sulle offerte di lavoro Catania aperte in città e provincia.

Pfizer – Health and Safety Sr Officer

Pfizer ricerca un Health & Safety Sr Officer brillante ed esperto per il sito produttivo di Catania. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Tra le qualifiche, si richiede laurea in area tecnica o gestionale attinente; formazione ed aggiornamento prevista dalla normativa vigente come Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi; qualifica come Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per il macro settore ATECO corrispondente; formazione sui modelli di gestione secondo gli standard ISO14001 e ISO45001 (o precedente OHSAS18001); livello fluente d’inglese e conoscenza di applicazioni come Office e Cad. Per gli altri requisiti e per l’invio delle domande di questa offerta di lavoro Catania, collegarsi entro il 13 novembre sulla sezione carriere dell’azienda o cancidarsi via Linkedin.

Lavoro Catania Arcaplanet

Il pet store Arcaplanet ricerca addetti vendita da inserire nei negozi della sua filiale. Si offre un contratto a tempo determinato con step progressivi per valutare l’inserimento definitivo in azienda.

Offerte lavoro Lidl

Nell’ottica delle posizioni di lavoro Catania attive rientrano anche le diverse offerte promosse da Lidl. Sono tre, in tutto, le posizioni ancora attive sul sito per la provincia etnea, le elenchiamo nel dettaglio:

Addetto vendito a chiamata (Catania) : contratto part-time, esperienza minima e richiesto solo il diploma come titolo di studio.

Graduate programme generazione talenti – Vendite (Catania): contratto a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati al minuto e, al termine del programma, concrete possibilità di inserimento; offerta per neolaureati che abbiano già mosso i primi passi nel mondo del lavoro.

Junior Real Estate Project Manager (Misterbianco): contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, con percorso completo che si basa sul “training on the job” ed è supportato dall’esperienza dei colleghi senior; si ricercano candidati con laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale).

Gi Group

Infine, il portale Gi Group ricerca per Azienda operante in ambito GDO alimentare un Addetto/a Ufficio Personale. La risorsa, inserita all’interno di un team, si occuperà di reportistica, archiviazione e dello svolgimento di tutte le attività di supporto necessarie. I candidati ideali sono in possesso di laurea triennale, esperienze pregresse, conoscenza di Excel e della lingua inglese. Viene offerto un contratto Full Time – V titolo del Commercio, con durata di un mese e possibilità di proroga.

Altre offerte lavoro Catania