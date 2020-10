Stasera in TV: programmi e film da guardare in prima serata

Stasera in TV diversi appuntamenti per questo inizio di fine settimana. Numerosi gli show televisivi e i programmi di infotainment, ma non mancano i film.

Freedom, oltre il confine [Italia 1, 21:23]: Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Colombiana [20 Mediaset, 21:03]: Bogota. Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza è determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e a mettere in atto la sua vendetta.

Un’estate in provenza [Rai Movie, 21:20]: Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Le’a, Adrien e il fratellino The’o, sordo dalla nascita. Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore è scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Ben presto, però, il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza mettendo in luce il suo lato più umano e affettuoso. Ecco che le differenze tra la vita di città e di campagna si annullano e le due generazioni possono finalmente incontrarsi dando vita a una vacanza indimenticabile.

I Kennedy [La7d, 21:30]: La pluripremiata serie con Greg Kinnear, Barry Pepper e Katie Holmes, che ripercorre trionfi e tragedie di una delle famiglie americane piu’ famose: i Kennedy.

Fratelli di Crozza [Canale 9, 21:25]: Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi. Dopo il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, divenuto subito virale in rete, quali maschere porterà sul palco l’artista genovese?