Stasera in TV: “Insurgent” e “1989 La svolta”

1989 – La svolta [Rai3, ore 21.20]: Saskia Strong, agente della CIA per gli USA, è la protagonista di questo thriller. Ambientato nella Germania di fine anni ’80, divisa ancora in due, Saskia abita a Berlino Est con la sua famiglia. Proprio nel 1989 comincia l’iter per la demolizione del muro di Berlino. É l’anno della svolta non solo per la Germania ma anche per l’agente, che vorrebbe, infatti lasciare il suo lavoro, stanca dei segreti e delle bugie di Stato. Ma Jeremy Rodman, suo collega, non condivide le sue posizioni e cercherà di ostacolarla in tutti i modi.

Insurgent [Italia 2, 21.10]: Secondo capitolo della saga di Divergent, è tratto dall’omonimo libro di Veronica Roth. In un lontano futuro, i Divergenti, fazione che non rientra in nessuna delle cinque fazioni in cui è suddivisa la Chicago del futuro, vengono costantemente perseguitati dagli Intrepidi. Tris e Quattro durante la loro fuga dovranno fare i conti non solo con gli ostacoli di Jeanine Matthews, ma con il loro passato. Tris scoprirà il motivo per cui i genitori sono morti ed è il motivo per cui Jeanine Matthews vuole catturarla.

Un marito di troppo [La 5, 21.10]: Patrick Sullivan è un pompiere prossimo alle nozze. Sofia, la sua futura sposa, viene convinta da un programma radiofonico a lasciare Patrick. Patrick scopre il retroscena e vuole vendicarsi con la conduttrice del programma radiofonico, Emma, e fa saltare le sue nozze con Richard, ma i due rimangono invischiati in una relazione.