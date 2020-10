Coronavirus Sicilia, oggi quasi 800 casi: più di 12mila gli attuali positivi

Coronavirus Sicilia: oltre 12mila gli attuali positivi nell'Isola. Il bollettino del Ministero della Salute segnala, per oggi, un incremento di 789 positivi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino quotidiano, pubblicato dal Ministero della Salute, segnala un ulteriore incremento di casi nella giornata di oggi. Rispetto alla giornata di ieri, nelle ultime ventiquattro ore, si registra un incremento di 789 nuovi casi per un totale di 19.822 dall’inizio dell’epidemia.

I ricoverati con sintomi sono, attualmente, 839. I ricoverati in terapia intensiva sono, invece, 115. Le persone in isolamento domiciliare salgono, invece, a quota 11.791. Gli attuali positivi nell’isola sono 12.745. Si registrano oggi 13 nuovi decessi per un totale di 472 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono invece 219 per un totale di 6.605.

Coronavirus Sicilia: la situazione nelle province