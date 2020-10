Coronavirus, si sfiorano i 27mila contagi: salgono ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus: in Italia continuano ad aumentare i contagi. Il bollettino di oggi rileva quasi 27mila positivi: crescono i numeri delle terapie intensive.

Coronavirus: la situazione in Italia non accenna ancora a migliorare. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute nell’ultimo bollettino, riguardante l’incremento dei positivi nelle ultime 24 ore, i contagi continuano ad aumentare. Sono quasi 27mila i nuovi positivi oggi: per l’esattezza 26.831 a fronte di 201.452 tamponi effettuati.

Cresce, seppur di poco rispetto a ieri, anche il numero delle vittime: oggi sono 217. I guariti registrati sono, invece, quasi 4mila: 3.878 nelle ultime 24 ore. Il numero degli attuali positivi registra così un incremento di + 22.734. Sale, purtroppo, anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che si attesta a 1.651.

I ricoverati con sintomi sono 15.964, mentre 281.576 mila persone sono al momento in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi nel Paese sfiorano quota 300mila, fermandosi oggi a 299.191 mila.

Gli esperti e il governo tengono sotto controllo la situazione attuale: il dato più importante è quello che riguarda ricoveri e terapie intensive. Nel frattempo, la fondazione Gimbe avverte che, per arrestare la risalita dei contagi, sarà necessario un nuovo lockdown nazionale.