Meteo Sicilia, continuano piogge e venti: diramata “allerta gialla”

Meteo Sicilia: persiste l'allerta gialla in settori dell'Isola: previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

L’allerta gialla per la Sicilia, diramata già per la giornata di ieri, è destinata a proseguire ancora oggi, mercoledì 28 ottobre. In realtà, l’avviso riguarda, oltre che alcuni settori della Sicilia, l’intero territorio di Puglia, Basilicata e Calabria e parte del Veneto. In Sicilia l’allerta è fissata fino a questa mezzanotte.

Secondo quanto esplicitato dal documento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, sono previste per oggi (prevalentemente nella prima parte della giornata), precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, settentrionali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori centro-orientali della Sicilia settentrionale.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento (soprattutto sul settore orientale).