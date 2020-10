Meteo Sicilia, oggi criticità gialla ma l’estate di San Martino arriva in anticipo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per oggi e per la Sicilia un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, le previsioni per i prossimi giorni ci riserveranno alcune sorprese.

Dopo un weekend all’insegna del bel tempo, nel corso della giornata di oggi, le precipitazioni tornano a colpire la Sicilia: per tale ragione, è stata diramata anche un’allerta gialla. L’isola, infatti, risentirà (come, più in generale, il Centro-Sud), della profonda saccatura di origine atlantica che ha già interessato le regioni settentrionali italiane.

Quali sono le conseguenze? Si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, non solo all’interno dell’Isola ma anche in Campania e dal pomeriggio-sera anche in Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Ma possiamo salutare definitivamente il sole ed il clima mite? Mentre oggi, sono previste piogge, più o meno abbondanti, in tutto il territorio regionale, già da domani le precipitazioni cederanno il passo alle nubi (per esempio, a Caltanissetta ed Enna) e a cieli sereni (a Ragusa e Siracusa). Da giovedì 29 ottobre, e per tutto il fine settimana, tornerà il sole su gran parte della Sicilia. Più in generale, un robusto campo di alta pressione avvolgerà con il suo carico di tiepida stabilità tutto il Paese.

Previsioni meteo Catania

In questi giorni, come dovranno abbigliarsi i catanesi? Oggi risulterà necessario indossare impermeabili e portare con sé un ombrello: in città sono previsti temporali e schiarite e temperature comprese tra 17 e 21 gradi. Domani, mercoledì 28 ottobre, torna il sereno: previsto sole e una temperatura media massima di 22°. Tale clima rimarrà stabile almeno fino a domenica 1.