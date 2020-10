Meteo Sicilia, piogge per tutta la giornata: Protezione civile segnala criticità gialla

Per tutta la giornata di giovedì è previsto maltempo sulla penisola. In alcune province della Sicilia è stata diramata l'allerta gialla, ecco i territori interessati.

In queste ore l’Italia si sta preparando all’arrivo di un nuovo ciclone nord-europeo che si abbatterà sulla penisola. Ci sarà, dunque, maltempo sparso in tutta il territorio, caratterizzato da forti e abbondanti piogge e neve nelle zone montuose. Questa mattina la Sicilia si è svegliata con cielo grigio: in alcune zone del catanese, come ad esempio a Paternò, non è mancata una pioggia abbondante. Nella serata di stasera saranno presenti ancora perturbazioni. La stessa temperatura subirà variazioni: le massime caleranno e in alcune zone il clima autunnale si farà sentire di più, come nel Tirreno, che sarà tempestato da venti rinforzati.

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato l’allerta gialla in alcune zone orientali dell’isola. I soggetti interessati e che dovranno fare attenzione sono: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Palermo e Trapani. Proprio in queste zone è prevista una densità di piogge più copiosa rispetto alle altre province. L’allerta gialla sarà valida fino alle 24.00 del 15 ottobre.

Miglioramenti previsti solo a partire da venerdì 16 ottobre, giornata in cui il ciclone comincerà a levere le tende dalla nostra penisola e si sposterà verso i Balcani. Nonostante ciò, molte regioni italiane saranno costrette a subire ancora una forte instabilità climatica, tra cui Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Campania, Calabria e Sicilia. L’Italia saluterà definitivamente questa ondata di maltempo solo durante il weekend, quando lo spostamento del ciclone verso l’est Europa sarà definitivamente completato.