Università di Catania premia i suoi studenti migliori: la graduatoria dei vincitori

L’Università di Catania premierà i giovani talenti mettendo a disposizione mezzo milione di euro per i suoi studenti e le sue studentesse migliori. Ecco la graduatoria di merito.

“L’Università di Catania premia i giovani talenti mettendo a disposizione mezzo milione di euro per i suoi studenti e le sue studentesse migliori“. Lo conferma il rettore Francesco Priolo in occasione dell’assegnazione dei 1.250 premi di studio e di laurea agli studenti meritevoli, regolarmente iscritti all’Università di Catania per l’anno accademico 2019/20.

Grazie all’attivazione del fondo “Attività, Interventi e Merito”, adesso ben 1025 studenti e 225 laureati triennali beneficeranno di un premio del valore di 400 euro ciascuno. È appena stata pubblicata la graduatoria di merito degli studenti assegnatari, redatta sulla base dei criteri proposti dai rappresentanti degli studenti in seno agli Organi collegiali di Ateneo e alla Consulta degli studenti, e individuati dall’Amministrazione sulla base dei crediti registrati nella carriera universitaria.

“Anche in questa occasione – commenta il rettore Priolo – l’Università di Catania ha mostrato una concreta attenzione verso i propri studenti, accogliendo con grande entusiasmo la proposta giunta dalla Consulta degli Studenti. Abbiamo stanziato una somma davvero significativa, 500 mila euro destinati a premiare l’impegno e il merito di chi ogni giorno frequenta, anche a distanza, le nostre aule. Si tratta di una grande opportunità, a dimostrazione della fiducia che l’Ateneo ripone nei giovani”.

Tutti i beneficiari saranno avvisati via email e invitati a indicare la modalità attraverso la quale ricevere il premio (accredito bancario o mandato di pagamento in contanti c/o una delle filiali dell’istituto cassiere d’Ateneo). Informazioni possono essere richieste all’Ufficio diritto allo studio.