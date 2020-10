Coronavirus, in Italia si sfiorano i 20 mila casi: gli ultimi aggiornamenti

Coronavirus in Italia che fa segnare un nuovo aumento verso l'alto. I dati dell'ultimo bollettino e le chiusure decise dalle varie regioni finora.

L’asticella dei nuovi contagi in Italia sale ancora e superare l’ostacolo diventa sempre più difficile. Nelle ultime 24 ore, il numero dei casi è schizzato a 19.143, mentre i decessi si avvicinano alla tripla cifra (91 contagiati finora). Sono 182.032, invece, i tamponi processati: una cifra non meno alta.

Il punto della situazione nelle varie regioni vede ancora la Lombardia col numero maggiore di casi, 4.916, di cui circa 1000 nella sola Milano, come annunciato dal governatore Attilio Fontana. Segue la Campania, con oltre 2.200 casi: a causa del nuovo aumento, il governatore pensa a un lockdown a livello regionale e incita il governo a prendere misure. Terza regione per incremento di positivi, infine, il Piemonte, dove il totale di nuovi casi è di 2.032 unità e a Torino si impone un’ulteriore stretta sulla movida.

Negli ospedali, i ricoverati con sintomi sono in tutto 10.549, con picchi di ricoveri in Lombardia (2.013), Piemonte (1.362) e Lazio (1.354), mentre in Campania sono oltre 1000 i nuovi ricoveri (1.090). Di questi, circa un decimo si trova in terapia intensiva (1.049), con i numeri più alti ancora in Lombardia, Lazio e Campania. La Sicilia, quarta per numero di pazienti in terapia intensiva, è a quota 89, stabile rispetto a ieri.