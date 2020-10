Su Messenger arrivano novità: nuovo look e molte più emoji

Sarà presto possibile un nuovo aggiornamento di Messenger, che fonde i messaggi con Instagram e si rifà il look per l'occasione.

Nuovo aggiornamento in arrivo in casa Facebook, così come annunciato dal suo fondatore, Mark Zuckerberg. Le novità riguardano questa volta l’applicazione di messaggistica istantanea Messenger, che si presenterà agli utenti con un look rinnovato e arricchita di nuove funzionalità.

Le modifiche arrivano in seguito alla decisione di Facebook di fondere i messaggi di Messenger e Instagram. Per questa ragione Messenger sarà avvicinata graficamente a Instagram, grazie a un nuovo logo con sfumature blu-rosa, che ricorderà per l’appunto quello della nota app di foto.

Inoltre, Messenger aggiungerà una nuova funzionalità, che consisterà nella possibilità di aggiungere qualsiasi reactions ai messaggi. Fino a ora, infatti, era possibile scegliere le emoji da inviare in reazione ai messaggi tra le sei disponibili, tra cui, per esempio, il cuore, lo smile e l’ok. A partire da questo aggiornamento, invece, sarà possibile scegliere tra l’intero repertorio di emoji di Messenger.

Le nuove funzionalità saranno implementate sui sistemi iOs e Android con il prossimo aggiornamento del server.