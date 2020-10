UNICT – Ammissione: l’elenco dei posti liberi in Professioni sanitarie e altri corsi di laurea

L'Università di Catania entro oggi pubblicherà l'elenco dei posti rimasti liberi nei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Tra questi, anche un elenco di Professioni sanitarie.

Arriva una notizia positiva per tutti gli studenti che sono ancora interessati a iscriversi a uno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato. L’Università di Catania ha appena pubblicato l’elenco dei posti non assegnati, e cioè rimasti liberi.

“Buone notizie per gli studenti interessati a iscriversi ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato – spiega l’Ateneo catanese – : entro la giornata di martedì 13 ottobre 2020 sarà pubblicato infatti l’elenco dei corsi – compresi quelli delle Professioni Sanitarie, ma con l’esclusione dei CdlM a ciclo unico in Medicina e Chirugia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – per i quali risultano dei posti ancora non assegnati. Lo stabilisce il decreto 2807 siglato dal rettore questa mattina (13 ottobre 2020), che sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile degli Organi di governo dell’Ateneo”.

“Sulla base di questo provvedimento – continua a spiegare l’Università di Catania – gli studenti inseriti come “non ammessi” nelle graduatorie di ripescaggio già pubblicate, nonché come “idonei non ammessi” in quelle del primo scorrimento per Professioni Sanitarie, in considerazione della posizione occupata, saranno invitati tramite email ad iscriversi entro le 48 ore successive alla ricezione del messaggio di posta elettronica, senza il pagamento della mora prevista dalla “Guida per gli studenti a.a. 2020/21”, pena la perdita del diritto all’iscrizione. Gli studenti “idonei” che avessero già provveduto all’immatricolazione per l’a.a. 2020/21 (e al relativo pagamento della quota fissa) in un altro corso di studi, possono presentare richiesta di “Passaggio da primo a primo” scaricando il modulo disponibile nella sezione “Modulistica” del sito di ateneo (scarica qui) e inviandolo all’Ufficio carriere studenti del corso di studi al quale intende immatricolarsi”.