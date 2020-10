Stasera in TV: in onda “Chiara Ferragni Unposted” e “La vita di Adele”

Stasera molti avranno la possibilità di rivedere comodamente da casa i film che più li hanno emozionati al cinema: ecco quali.

Chiara Ferragni Unposted [Rai 2, ore 21:20]: in prima tv assoluta, il documentario che racconta la vita di Chiara Ferragni, la prima influencer al mondo nel campo della moda. Al centro le tappe fondamentali della sua ascesa al successo e i dettagli della sua vita privata, raccontati anche dalla stessa celebrità.

Mandela: la lunga strada verso la libertà [Iris, ore 21:02]: il film ripercorre la straordinaria storia di Nelson Mandela, attivista ed ex presidente del Sudafrica, a partire dai suoi inizi come avvocato a Johannesburg.

Best of me-Il meglio di me [La 5, ore 21.10]: Dawson e Amanda, fidanzati al liceo, si rivedono dopo vent’anni quando entrambi rientrano nella loro città per partecipare al funerale di un amico. Il tempo avrà cancellato il loro amore?

La vita di Adele [Cielo, 21:15]: protagonista una diciassettenne francese. Il giorno in cui termina la relazione con Thomas, la ragazza incontra una misteriosa donna dai capelli blu: tra le due nascerà un sentimento travolgente.