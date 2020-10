Stasera in TV: “Le Iene Show” e “Skyscraper”

Stasera, 13 ottobre 2020, nel palinsesto TV si potrà scegliere fra tanti film, thriller e comici, documentari e la UEFA Nations League.

Le Iene Show [Italia 1, 21:18]: Programma di inchiesta e di satira che mette in campo le sue “iene” per raccontare l’attualità e la cronaca del nostro paese, e non solo quello…

Imma Tataranni Sostituto Procurato – Maltempo [Rai 1, 21:25]: Liberamente tratto dai romanzi di Mariolina Venezia, Imma Tataranni è il sostituto procurato di Matera, impegnata nella risoluzione di delitti impossibili che colpiscono la tranquilla cittadina. A fatti pubblici si mescolano questioni di vita privata quotidiana, situazioni irrisolte e interessanti colpi di scena.

UEFA Nations League – Germania vs Svizzera [20 Mediaset, 20:36]: UEFA Nations League stagione 2020/2021. Oggi si sfidano Germania e Svizzera Da Colonia (GER).

Un’ora sola Vi vorrei [Rai 2, 21:20]: Enrico Brignano, comico romano, intrattiene il pubblico con un grande show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità.

Italiano medio [Cine 34, 21:00]: Comicità all’italiana con protagonista Maccio Capatonda. Giulio Verme, ambientalista convinto, alla soglia dei 40 anni è affetto da depressione e si ritrova a lavorare in un centro di smistamento rifiuti alla periferia di Milano. I continui fallimenti gli fanno perdere ogni speranza fin quando non incontra Alfonzo, un suo vecchio e odiato amico di scuola che ha un rimedio per tutti i suoi mali: una pillola miracolosa che gli farà usare solo il 2% del proprio cervello. Così Giulio arriva ad incarnare il perfetto “italiano medio” e a dare una svolta alla sua vita.

Blood [Rai 5, 21:15]: Genere Thriller. Quando la polizia scopre il cadavere di una ragazza brutalmente assassinata, i fratelli Joe e Chrissie Fairburns si uniscono al supervisore Robert per condurre le indagini su Jason Buliegh, un molestatore sessuale già conosciuto alla polizia. Senza alcuna prova incriminante, sono costretti a lasciar andar via Jason ma Joe e Chrissie sono intenzionati ad estorcergli una confessione a qualsiasi costo. Tuttavia la situazione sfuggirà loro di mano dando il via ad una serie di eventi imprevisti.

Skyscraper [Canale 5, 21:21]: Film d’azione del 2018 diretto da Rawson Marshall Thurber. Will (Dwayne Johnson), ex agente dell’Fbi e veterano di guerra, si occupa di valutare gli standard di sicurezza dei grattacieli. Si reca per lavoro in Cina nel palazzo più alto mai costruito e previsto di eccezionali misure di sicurezza. Tuttavia, in quel posto paradisiaco dove si trova con la famiglia, scoppia un improvviso incendio. Ritenuto inizialmente colpevole, Will si vede costretto a scappare, a ricercare i veri responsabili e a salvare sia la sua reputazione sia la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio.

Il segno delle donne – Ondina Valla [Rai Storia, 21:10]: Documentario che racconta le vite, pubbliche quanto private, di sei donne italiane vissute a cavallo fra ‘800 e ‘900 che hanno lasciato il segno nella storia culturale, politica e sociale del nostro paese.