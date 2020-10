Coronavirus Sicilia, quasi 600 nuovi casi nel weekend: i dati delle province

Coronavirus Sicilia: l'Isola, al pari di altre regioni, continua a registrare nuovi casi di coronavirus: numerosi quelli emersi dai dati del weekend. Scopriamo insieme i numeri relativi ad ogni provincia.

La Sicilia ha registrato quasi 600 nuovi positivi in nel corso di questo fine settimana: è quanto emerge dagli ultimi due bollettini diffusi dal Ministero della Salute. In particolare, nel corso di sabato 10 ottobre ed a fronte di 7.741 tamponi effettuati, sono stati registrati 285 nuovi casi.

I contagi nelle province

A Palermo 79 casi;

A Catania 70;

A Messina 44;

A Trapani 31;

A Siracusa 27;

A Caltanissetta e Agrigento 12 a testa;

A Ragusa 10;

A Enna 0;

Inoltre, secondo i relativi dati, sabato sarebbero state registrate 41 guarigioni e 2 nuove morti per coronavirus. Il bollettino relativo alla giornata di ieri, 11 ottobre 2020, ha invece registrato 297 nuovi soggetti positivi. Si riscontrerebbe, dunque, un lieve aumento rispetto al totale del giorno precedente ma in relazione a un numero minore di tamponi effettuati (4509 in totale).

Conserva il triste primato Palermo con i suoi 87 nuovi casi. Seguono Catania (con i suoi 85 casi) e Messina (63 casi). Molti meno i positivi registrati in altre aree:

6 a Enna;

18 a Caltanissetta;

24 a Ragusa;

6 a Trapani;

5 ad Agrigento;

3 a Siracusa.

Al contrario, i ricoveri in terapia intensiva si mantengono stabili (soltanto 3 in più rispetto a sabato) così come il numero totale di decessi. Nel corso della giornata di ieri, infatti, è stata registrata una sola nuova vittima. Il numero degli attualmente positivi all’interno della Sicilia raggiunge così quota 4.401.