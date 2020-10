Concorso straordinario scuola: ammessi e sedi prova scritta

Concorso straordinario scuola: pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta, abbinati alla sede dove i docenti andranno ad espletarla.

Concorso straordinario scuola: stanno venendo pubblicati, mano a mano in queste ore, tutti gli elenchi, regione per regione, dei docenti candidati al concorso sraordinario e ammessi al sostenimento della prova scritta (ricordiamo che per questo bando, è prevista una sola prova scritta a differenza del concorso ordinario scuola). Non solo, sono in pubblicazione, assieme agli elenchi dei candidati ammessi, anche gli elenchi delle sedi dove i docenti andranno ad espletare la prova scritta.

Una volta presentatisi nelle sedi alle quali sono stati assegnati, i candidati al concorso dovranno sostenere un’operazione di identificazione preliminare: per coloro che dovranno sostenere la prova di mattina, quest’operazione avrà inizio alle ore 8.00, mentre per chi dovrà sostenerla nel pomeriggio, avrà inizio alle ore 13.30. Il tutto avverrà nel rispetto delle norme anti-contagio, predisposte da ciascuna sede.

L’assegnamento nelle sedi

Ma come funziona l’assegnamento ad una delle sedi per l’espletamento della prova scritta? Lo spiega chiaramente l’avviso del 29 settembre 2020, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione: “in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR […] provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo”.

Di conseguenza, tutti i docenti che hanno inviato la propria candidatura per regioni in cui si dispone l’aggregazione territoriale per le prove, sosterranno l’unica prova scritta in quelle regioni che vengono identificate come responsabili delle procedure concorsuali.

Di seguito, ecco tutti gli elenchi finora pubblicati degli ammessi alla prova scritta e delle sedi in cui espletarla, regione per regione. L’elenco verrà aggiornato man mano che altri avvisi saranno pubblicati:

