Concorso straordinario scuola Sicilia: elenchi ammessi e sedi prova scritta

Concorso scuola straordinario: pubblicate, da parte dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, gli elenchi dei candidati ammessi e le sedi della prova.

Concorso straordinario scuola: è stato pubblicato, in queste ore, l’elenco dei docenti siciliani candidati alla procedura, ammessi all’espletamento della prova scritta. Non solo, i docenti in elenco sono stati abbinati ad una sede ed un turno specifico, in base alle classi di concorso per le quali hanno fatto richiesta.

La prova scritta, si ricordi, verrà svolta il prossimo 22 ottobre, mattina e pomeriggio, solamente da sei classi di concorso. Il resto dei candidati si vedrà smistato, in base alla propria classe di concorso, tra il prossimo 26 e il 30 ottobre. Le procedure di identificazione, per i turni mattutini, inizieranno alle ore 8.00; quelle per i turni pomeridiani inizieranno invece alle ore 13.30.