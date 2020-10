Regione Siciliana: in arrivo 400 milioni per la sanità dell’Isola

Buone notizie per la sanità siciliana: sono in arrivo ben 400 milioni per le buone performance del 2018. Sui social, Musumeci esprime soddisfazione.

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’erogazione di anticipazioni sulle spettanze regionali residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto l’anno 2018 in favore delle Regioni Abruzzo (67,667 milioni), Campania (295,450 milioni), Lazio 304,462 milioni e Regione siciliana (400,533 milioni).

È quanto riporta il comunicato relativo alla riunione di ieri del Consiglio dei ministri sottolineando “le verifiche positive sullo stato degli adempimenti al piano di rientro dai disavanzi sanitari, fatti salvi eventuali conguagli e ferma restando la facoltà di recupero”.

“Il lavoro paga, anzi ri-paga i siciliani – commenta su Facebook il governatore Musumeci –. Grazie alle buone performance del 2018 abbiamo ottenuto che fossero liberati 400 milioni per la sanità siciliana. La serietà e la buona amministrazione, il buongoverno fatto di azioni concrete”.