CALCIO CATANIA – Vittoria sul neutro di Lentini contro la Juve Stabia: goal e highlights [VIDEO]

Un goal di Denis Tonucci scuote la classifica del Calcio Catania dopo la penalizzazione inflitta: finisce 1-0 all'Angelino Nobile di Lentini.

Importante vittoria per la squadra di mister Giuseppe Raffaele contro la neoretrocessa Juve Stabia, togliendo così lo zero in casella nella classifica generale del girone meridionale di Serie C. Azzerati i quattro punti di penalizzazione, concessi dal giudice sportivo, grazie al pareggio interno contro la Paganese e il colpo fuori casa di Monopoli, i rossazzurri si sono regalati il +3 in classifica battendo la squadra di Padalino.

Bella partita e bella vittoria sul campo neutro e, soprattutto, verde dell’Angelino Nobile di Lentini, dove il Calcio Catania ha dovuto dirottare la sfida contro i campani, date le condizioni poco rassicuranti del terreno di gioco del Massimino.

Partita finita con l’1-o dei rossazzurri ai danni delle Vespe, in una gara ricca di emozioni, parate e sviste arbitrali che non hanno fatto scattare l’over nel risultato. A decidere il match è ancora un difensore, l’ultimo arrivato in ordine cronologico, nonché ex della gara: Denis Tonucci, infatti, è il mattatore di giornata con ben due reti, una delle quali ignorata dalla terna arbitrale.

Dopo l’1-0 insaccato in modo rocambolesco, il forte difensore aveva siglato la seconda rete con un potente tiro, terminato oltre la linea della porta, senza essere però essere notato dal direttore di gioco e dai suoi assistenti. Risultato in bilico che si è protratto fino alla fine, quando il giovane catanese Emanuele Pecorino si è divorato il goal del raddoppio su contropiede, e l’estremo difensore Miguel Martinez ha compiuto un vero e proprio miracolo allo scadere su Mastalli, figlio del grande ex giocatore rossazzurro.

Finisce con un solo goal di scarto, dunque, la partita di Lentini, con i rossazzurri che si troverebbero al primo posto in classifica senza la penalizzazione inflitta, in attesa della decisione del giudice sportivo di venerdì prossimo.

Turno di riposo questo weekend per gli uomini di Raffaele, data la recente esclusione al campionato per il Trapani, con la Sicilia che perde ancora un pezzo di calcio giocato tra i professionisti.