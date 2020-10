Giornate FAI d’autunno: i luoghi da visitare a Catania e provincia

Torna una tra le iniziative culturali più belle in Italia: le giornate d'Autunno del FAI sono infatti molto vicine. Ecco quali luoghi saranno visitabili in occasione dell'evento a Catania e provincia.

Il patrimonio culturale italiano è immenso, soprattutto considerando che il Paese è stato protagonista di numerosi popoli e civiltà che si sono susseguiti nel corso della storia lasciando alle loro spalle memorie e monumenti visibili ancora oggi. Basti pensare che l’Italia è il primo paese al mondo per numero di siti protetti dall’UNESCO, primato condiviso con la Cina dato che entrambi hanno sul proprio territorio ben 55 beni dell’umanità.

La cultura è quindi un elemento fondamentale per l’Italia, e il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è una delle istituzioni nazionali che si occupano della tutela dei beni culturali organizzando diverse iniziative nel corso dell’anno. Una di queste è quella delle “Giornate FAI d’Autunno”, le quali sono un’occasione per riscoprire tesori dimenticati dal mondo ma di valore culturale inestimabile. Quest’anno si terranno nell’arco di due weekend: il primo sarà quello del 17 e 18 ottobre, per poi continuare con quello del 24 e 25 ottobre.

Le date indicate avranno una valenza particolare, dato che le tradizionali “Giornate FAI di Primavera” sono state annullate a causa della pandemia attualmente in corso. E nonostante il FAI abbia organizzato a giugno le giornate “All’aperto” ottenendo un grande successo, il Fondo Ambiente Italiano ha deciso di proseguire con l’iniziativa nella stagione corrente per proseguire con l’attenzione alla cultura anche di fronte all’emergenza sanitaria, con le dovute precauzioni.

Giornate FAI d’Autunno: i siti aperti a Catania e provincia

Anche l’area di Catania e provincia sarà interessata dall’iniziativa che coinvolgerà l’intero Paese. Per quanto il territorio di Catania, i siti coinvolti saranno in totale 9, spalmati tra l’area cittadina e quella della provincia circostante la città etnea. Ecco l’elenco dei siti aperti, con le rispettive date:

Ducea di Nelson (Bronte): 24-25 ottobre;

(Acireale): 17-18, 24-25 ottobre; Bosco di Santo Pietro Storia, Risorse e Scrigni segreti (Caltagirone): 17-18, 24-25 ottobre;

Per tutte le informazioni relative ai singoli siti e alla prenotazione, è consigliabile visitare al sito ufficiale dell’evento FAI.