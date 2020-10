Coronavirus, medici e infermieri contagiati al Policlinico: disposta la quarantena

La sala parto del Policlinico di Catania, dopo aver accertato 10 positivi, ha deciso di non chiudere la sala interessata dopo un'accurata sanificazione.

Nella sala parto del Policlinico di Catania sono stati accertati ben 10 casi di positività al Coronavirus tra medici e infermieri. I contagiati negli scorsi giorni erano stati a contatto con un paziente positivo. Al momento la situazione è sottocontrollo: i contagiati sono tutti asintomatici e sono stati sottoposti alla quarantena obbligatoria. Tutto il personale sanitario e le donne in gravidanza sono state sottoposte al tampone che è risultato negativo.

La questione spinosa sta, appunto, nella riapertura della sala parto, che è già stata accuratamente sanificata. In un momento critico in cui ci si aspetta un’altra impennata invernale della curva epidemiologica a livello nazionale, pensare di predisporre la chiusura dell’intero reparto di Ostetricia e Ginecologia è impossibile per la direzione dell’azienda ospedaliera, perché i servizi ospedalieri resterebbero monchi nell’ambito ginecologico. Nonostante ciò, la linea che seguita dal Policlinico si manterrà quella di sempre: tutto il personale sarà continuamente sottoposto a controlli e ad eventuali screening e i reparti e le sale saranno sanificate quotidianamente.