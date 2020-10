Catania, parte oggi la nuova linea “BRT Università”: percorso e fermate

Entra da oggi in servizio la nuova linea dell'Amt, Brt-Università, che andrà a sostituire il Metro Shuttle. Ecco orari e percorso del nuovo bus.

Dopo aver lasciato a bocca aperta molti studenti e aver innescato polemiche e lamentele, parte oggi la nuova linea Brt-Università, che andrà a sostituire il servizio di Metro Shuttle. Il Metro Shuttle, molto apprezzato dagli studenti che sono costretti a fare la spola tra la fermata Milo e la Cittadella Universitaria, smette oggi di esistere. Al suo posto, il Brt-U servirà a collegare la sede universitaria con le stazioni “Borgo” e “Milo”. Scopriamo, quindi, il percorso della nuova linea di bus.

Brt-U: orari e percorso

Il percorso del nuovo Brt-U sarà attentamente monitorato, essendo ancora in fase sperimentale, e, quindi, modificato in caso di criticità. Il servizio sarà usufruibile in orari mattutini, a partire dalle ore 7.00, e si svolgerà dal lunedì al sabato, così da consentire agli studenti di raggiungere quotidianamente la Cittadella.

Il bus di Amt partirà dal parcheggio di via Santa Sofia per poi entrare all’interno della Cittadella e proseguire da via Passo Gravina. Da qui si dirigerà verso la fermata della metropolitana “Borgo”, proseguendo ancora ancora in direzione piazza Roma e piazza Santa Maria di Gesù. Giunto in piazza Lanza, percorrerà il viale Flaming per fermasi alla stazione “Milo” e ritornare al parcheggio Santa Sofia da Viale Doria.

Le fermate saranno le seguenti:

Capolinea Parcheggio S. Sofia



Policlinico Ovest

Cittadella Universitaria 1

Cittadella Universitaria 2

BRT Gioeni

BRT Borgo Metro

BRT Cavour

BRT Roma

BRT Piazza S. M. di Gesù

BRT Lanza

BRT Milo

BRT Milo Metro

BRT Fleming

BRT Doria

BRT Cittadella Ovest

BRT Policlinico (Est)

BRT Pronto Soccorso Policlinico

Capolinea Parcheggio S. Sofia

Brt-U: come funzionerà

Da quest’anno il servizio metro e Metro Shuttle prevederà la sottoscrizione di un abbonamento annuale, acquistabile al costo di 15 euro. Gli studenti che desiderano usufruire sia del servizio Metropolitana Catania che di Amt dovranno sottoscrivere due abbonamenti, per un costo totale di 30 euro annui. Sul sito di Unict si possono leggere le linee guida per la sottoscrizione degli abbonamenti.

“Gli studenti – si legge- possono acquistare online gli abbonamenti accedendo alla loro pagina personale del Portale Studenti inserendo il flag sulla voce “AMT/FCE” ed effettuando il pagamento di 15 euro (per un solo abbonamento) o 30 euro per i due abbonamenti (bus e metro) contestualmente con il pagamento delle tasse universitarie”.

“Gli iscritti già in possesso della Carta dello Studente potranno presentarsi a partire da lunedì 28 settembre 2020 alla stazione “Catania Borgo” in Via Caronda e richiedere l’attivazione dell’abbonamento sulla propria carta […]. Lo sportello dedicato è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14; lo sportello ordinario, anche dalle 14 alle 18″.

“Per quanto riguarda gli studenti sprovvisti della carta multiservizi potranno presentarsi alla stazione “Catania Borgo” in Via Caronda per il ritiro dell’abbonamento. La stampa dell’abbonamento su tessera richiederà qualche minuto, sarà quindi necessario prevedere uno scaglionamento per evitare assembramenti. Il calendario per il ritiro delle tessere sarà reso noto a breve”.