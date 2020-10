10 anni di Instagram: ecco come cambiare l’icona dell’app

Per il suo decimo compleanno, l'app ha deciso di fare un simpatico regalo ai propri utenti: un trucchetto che permetterà di scegliere l'icona dell'app, tra quelle storiche che hanno segnato la storia del social.

In occasione del suo 10° anniversario, la celeberrima app Instagram ha ideato una simpatica easter egg per sorprendere i propri utenti. Per questo mese, sarà possibile cambiare l’icona di Instagram, selezionando un layout personalizzato, tra quelli che nel corso degli anni hanno contraddistinto la piattaforma social.

Ecco come cambiare l’icona di Instagram

La procedura è molto semplice: basterà aprire Instagram (aggiornato all’ultima versione. Proprio ieri è uscito l’ultimo aggiornamento) e andare alla voce “Impostazioni”; dopo di che, bisogna tirare più volte giù il menu (si vedrà una colonna di emoji e puntini colorati) fin quando non appariranno dei coriandoli e dopo di che appariranno tutte le opzioni tra cui scegliere per modificare la skin dell’app nel proprio telefono.

Tra le diverse icone appariranno tutte quelle che hanno fatto la storia di Instagram in questo decennio: dall’iconica polaroid all’icona arcobaleno dedicata al Pride, alla skin della prima versione beta; sono inoltre disponibili gli stili “crepuscolo”, “alba”, “aurora”, tutti ispirati alle sfumature di colore, e tre design minimal (“dark”, “light”, “very dark”).