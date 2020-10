Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti: anche Google dedica un doodle

Oggi 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti: promosse delle attività per incentivare il ruolo del docente e la sua funzione guida nella società.

Oggi 5 ottobre è la Giornata mondiale degli insegnanti, istituta nel 1994 per ricordare il lavoro degli insegnanti dall’UNESCO – l’agenzia delle Nazioni Unite che promuove l’istruzione, la scienza e la cultura – e dall’Education Internationa, la federazione internazionale che racchiude le sigle sindacali degli insegnanti.

Lo scopo è quello di sensibilizzare i governi sul tema dell’istruzione: creata 26 anni fa, nel 1994, tale Giornata serve per celebrare lo status di insegnante (1966), a seguito della sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO, agenzia principale base di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti a livello mondiale.

Anche Google ricorda la Giornata mondiale degli insegnanti attraverso un doodle pubblicato sulla pagina principale.

“I rappresentanti dell’UNESCO, nella loro dichiarazione congiunta di quest’anno, hanno ringraziato gli insegnanti anche per la capacità di trovare soluzioni didattiche innovative durante la crisi. Non posso che unirmi al loro messaggio. In queste settimane i docenti hanno un compito altrettanto importante, quello di supportare ragazze e ragazzi nel rispetto delle regole. Questo ci consentirà di stare a scuola in sicurezza. I dati ci dicono che, ancora una volta, stanno facendo un ottimo lavoro. Grazie a loro e insieme a loro stiamo affrontando questo periodo difficile, e insieme progetteremo, guardando oltre questa crisi, la scuola del futuro“.

La Giornata mondiale degli insegnanti: le iniziative

In diversi paesi del mondo vengono organizzate molte iniziative e manifestazioni per ricordare il ruolo e l’importanza del ruolo degli insegnanti, il loro lavoro e gli sforzi che si stanno facendo nel mondo per migliorarne la condizione.

L’UNESCO, ad esempio, utilizza la Giornata mondiale degli insegnanti per rievocare gli impegni dell'”Agenda 2030″ per lo sviluppo sostenibile, promossa dalle Nazioni Unite nel 2015, con lo scopo di promuovere un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire pari opportunità di apprendimento.

In un post su Facebook, la Ministra dell’Istruzione Azzolina celebra il lavoro degli insegnanti: “Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata dai docenti di tutto il mondo di continuare a garantire il diritto all’istruzione a tutte le studentesse e agli studenti anche durante l’emergenza sanitaria.

Gli eventi organizzati dureranno una settimana soltanto ed avranno luogo online: lunedì si consegneranno i premi per i migliori insegnanti dell’anno.

Il tema della Giornata

Il tema della Giornata mondiale degli insegnanti del 2020 è “Insegnanti: gestire una crisi e immaginare un altro futuro”, è direttamente collegato alle difficoltà degli insegnanti di tutto il mondo durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

“Oggi è il momento di riconoscere il ruolo degli insegnanti nel garantire che una generazione di studenti possa raggiungere il suo pieno potenziale, e l’importanza dell’educazione per la crescita economica e la coesione sociale durante e dopo la pandemia. Oggi è il momento di immaginare nuovamente l’educazione e raggiungere la nostra visione di uguaglianza di accesso per tutti i bambini e le bambine a un’istruzione di qualità“, ha spiegato in una nota ufficiale l’UNESCO.