Amministrative 2020, Sicilia al voto: i dati dell’affluenza

In Sicilia la seconda giornata di voto per la Amministrative. 45, 54 % si è recato alle urne. Voto anticipato in alcuni comuni e sospese all'ultimo minuto le elezioni a Tremestieri Etneo.

Inizia oggi la seconda giornata per le amministrative in Sicilia. 60 i comuni coinvolti: urne aperte dall 7 alle 14. Tra i comuni coinvolti in questa seconda fase delle amministrative, per una popolazione complessiva pari a 738.406 cittadini, 15 votano con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario.

Amministrative Sicilia 2020: i dati sull’affluenza

I dati di ieri sera alle 22 segnalano che il 45,54% si è recato alle urne, ovvero 315.058 elettori. L’eventuale ballottaggio avrà luogo domenica 18 e luendì 19 ottobre, con la stessa fascia oraria. Subito dopo la chiusura dei seggi, comincerà lo scrutinio. Gli unici capoluoghi di provincia coinvolti sono Agrigento ed Enna.

I comuni al voto

Voto anticipato a Casteltermini in provincia di Agrigento, Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, San Pietro Clarenza nel Catanese, Termini Imerese, Floridia nel Siracusano, Favignana, attualmente commissariati; e a Camastra, in provincia di Agrigento, Bompensiere, provincia di Caltanissetta, Trecastagni, sciolti per Mafia.

Tra i Comuni più grandi coinvolti nelle amministrative troviamo: Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, San Giovanni La Punta, Carini, Termini Imerese e Misilmeri e Augusta.

Sospese all’ultimo minuto le elezioni a Tremestieri Etneo. Un’indagine della Compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania ha portato allo scoperto la sussistenza di illeciti di rilevanza penale collegati alle sottoscrizioni e autenticazioni delle liste dei candidati: voto fissato il 29 e 3o novembre, con possibile ballottaggio il 13 e 14 dicembre.