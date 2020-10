UNICT – Erasmus+ Traineeship per studenti: 120 borse di studio a disposizione

Università degli Studi di Catania e "Sapienza" di Roma consorziate per una mobilità Erasmus+ tirocinio. 120 borse a disposizione per gli studenti.

Opportunità per studenti all’Università di Catania. Il Centro di Ricerca della Sapienza Impresapiens dell’Università di Roma, in Consorzio con numerosi atenei italiani, tra cui quello catanese, ha pubblicato un bando “Erasmus+ Traineeship” per l’assegnazione di 120 borse di tirocinio della durata di minimo 2 e massimo 6 mesi a studenti iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi di qualsiasi indirizzo di studio di una delle università del Consorzio.

Il progetto, promosso nell’ambito del Programma dell’Unione Europea Erasmus+ KA1 2020, finanzia la mobilità per tirocinio di studenti in organismi ed enti ospitanti degli Stati membri dell’Unione Europea e verso altri Paesi aderenti al Programma (Programme Countries):

Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Paesi extra UE aderenti al Programma: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Turchia.

L’obiettivo formativo atteso per i tirocini offerti dal presente bando e criterio preferenziale nella valutazione della candidatura è lo sviluppo di capacità professionali utili a:

cogliere le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea;

presentare proposte difinanziamento;

gestire e implementare attivitàprogettuali

Lo scopo del programma è lo sviluppo di competenze trasversali, tra cui a titolo esemplificativo: project management, project design, digital skills, web e graphic design, marketing, comunicazione, social media management, business e administration che arricchiscono sensibilmente i profili curriculari, sono facilmente spendibili anche in altri settori professionali, e in grado di aumentare le prospettive di impiego anche autonomo dei partecipanti.

Il contributo economico mensile delle borse varierà da 400 a 350 euro a seconda del costo della vita dei Paesi dove verrà svolto il tirocinio. Gli studenti interessati dovranno far pervenire la domanda entro il 30 ottobre 2020 direttamente online sul Portale Eu4Eu. Per consultare il bando e compilare la domanda di participazione, si rimanda al sito dell’Università degli Studi di Catania.