Alunna positiva in un liceo di Giarre: classe in quarantena

A risultare positiva è una studentessa, la classe è in quarantena e seguirà le lezioni a distanza, mentre nel resto dell'istituto le lezioni proseguiranno regolarmente.

Ancora un caso di Coronavirus tra le scuole del Catanese. L’ultima comunicazione in ordine di tempo viene dal Liceo Leonardo di Giarre, che attraverso la propria pagina Facebook ha diffuso una nota scritta dalla preside dell’istituto scolastico.

Il caso riguarderebbe una studentessa, risultata positiva ai test. La scuola, approfittando anche del fine settimana, è già al lavoro per sanificare tutti gli spazi scolastici. Di seguito si pubblica la nota della preside.

“Vi comunico con immenso dispiacere che un’alunna della nostra scuola è risultata positiva al Covid 19. Nonostante le precauzioni adottate, gli sforzi per rendere a norma gli spazi, i continui appelli a rispettare le norme comunicateci dall’ISS il virus è entrato nella nostra comunità.

Si comunica altresì che, come da disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, solo la classe interessata, i cui alunni sono stati posti in quarantena, seguirà le lezioni attraverso la didattica a distanza. Tutti gli studenti delle altre classi svolgeranno le lezioni regolarmente così come previsto dalle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS n° 58/2020 e della circolare dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia prot. n°33108 del 24/09/2020. Immediatamente, come da protocollo, sarà effettuata la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti interessati. Con la presente colgo l’occasione per augurare una pronta guarigione alla nostra alunna e ringraziarVi tutti per la collaborazione e la fiducia più volte manifestatami”.