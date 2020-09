UNICT – Status laureandi: arriva una proroga sui crediti da conseguire

Una buona notizia per tutti i laureandi dell'Università di Catania: dall'Ateneo arriva una proroga per quanto riguarda il possesso dei crediti.

Dopo aver autorizzato lo svolgimento degli esami relativi alla terza sessione dell’a.a. 2019/20 fino al 10 ottobre 2020, il rettore Francesco Priolo precisa in una nota siglata ieri mattina che sono anche stati prorogati i termini per ottenere l’ambito status di laureando.

“In deroga alla Guida per gli Studenti 2020/21, si ricordi, sono considerati “laureandi” tutti quegli studenti che, alla data del 10 ottobre 2020 (e non più del 1° ottobre) risultano in difetto di non più di 30 cfu per il conseguimento del titolo di laurea, compresi i crediti della prova finale. Per le lauree magistrali (biennali e a ciclo unico), sarà considerato laureando lo studente in debito di 15 cfu oltre a quelli previsti per la tesi di laurea”.