UNICT – 880 mila euro in “buoni-libro”: riparte lo sconto sui testi universitari

Dall'Università di Catania arrivano 880 mila euro in “buoni-libro” per gli studenti: attivo lo sconto del 27 % sull'acquisto dei testi universitari.

Ben 880 mila euro in “buoni-libro” a beneficio degli studenti universitari etnei. È la somma che gli organi di governo dell’Università di Catania hanno stanziato per l’acquisto di testi universitari, per venire incontro alla costante richiesta da parte degli studenti.

Per l’anno accademico 2020-2021, dal prossimo 15 ottobre al 30 aprile 2021, tutti gli iscritti potranno usufruire dello sconto del 27% sull’acquisto dei testi universitari, di cui il 17% a carico dell’ateneo di Catania e il restante 10% a carico delle librerie convenzionate che ad oggi sono 25, comprese quelle presenti nei territori delle sedi decentrate.